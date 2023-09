129ème édition du Grand Magal de Touba: “la Gendarmerie a déployé des moyens humains et logistiques importants pour participer à la sécurité“ (communiqué) - adakar.com

Publié le dimanche 3 septembre 2023

129ème édition du Grand Magal de Touba: "la Gendarmerie a déployé des moyens humains et logistiques importants pour participer à la sécurité" (communiqué)

Le Général Moussa Fall reçu par le Khalife général des Mourides

La 129ème édition du Grand Magal de Touba sera célébrée cette année le 04 septembre 2023. Cet événement, inscrit en bonne place dans le calendrier républicain, draine des millions de fidèles et revêt une importance capitale pour la communauté nationale et internationale.



L'édition de cette année est marquée, comme l'année précédente, par un contexte de sécurité particulier conjugué à une pluviométrie qui pourrait perturber le déroulement du Magal.



A l'image des années passées, la Gendarmerie a déployé des moyens humains et logistiques importants pour participer à la sécurité des personnes et de leurs biens surtout pour lutter contre l'insécurité routière qui est souvent source d'accidents graves.



Ainsi, un effectif global de 3707 gendarmes est mobilisé avec 150 véhicules, 80 motocyclistes, 03 ambulances médicalisées, plusieurs engins d'élevage et 08 drones pour la couverture sécuritaire de la ville sainte ainsi que la surveillance et le contrôle des axes routiers qui y mènent (Autoroutes de l'Avenir et lia Touba, la voie ferroviaire, les routes nationales RN1, 2, 3, 4 etc...).



Dans la même dynamique, les autres légions de gendarmerie sont également engagées dans leurs circonscriptions respectives pour garantir la viabilité et la sécurité des voies de communication.



Pour s'assurer de l'efficience du dispositif mis en place, le Général de Corps d'armée, Haut- commandant de la Gendarmerie nationale s'est rendu sur le terrain dans la journée du 31 août 2023. A cette occasion, il a suivi la présentation du plan des opérations mis en œuvre par le commandant de la Légion Centre-ouest et a apporté ses observations et instructions à cet effet. Au terme de son inspection, le Général FALL accompagné de son état-major, a rendu une visite de courtoisie au Khalife Général et à son porte-parole. Il a ainsi recueilli leurs prières et leurs bénédictions avant de remettre la contribution symbolique de la Gendarmerie nationale (Gel hydro alcoolique, masques et eau) pour une parfaite réussite du Magal.



A noter que l'édition de cette année s'est distinguée, en amont, par une série d'opérations combinées des forces de Police et de Gendarmerie pour l'assainissement de la ville sainte avec des résultats satisfaisants :



La Gendarmerie invite les fidèles à la vigilance et au respect du code de la route.



Les numéros verts 800 00 20 20 ou 123 et le numéro du Centre de Renseignements et des Opérations de la Gendarmerie 33 889 31 60 pour toute information ou renseignement.