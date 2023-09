Niger: « la France ne va pas se laisser impressionner par quelques drapeaux russes agités par des manifestants rémunérés devant nos ambassades » (Ministre des Armées) - adakar.com

La France accuse la Russie d`être derrière les manifestations devant son ambassade au Niger

Dans un entretien à Le Figaro, Sébastien Lecornu réfute le fait que la présence sur le long terme des armées françaises en Afrique puissent constituer un facteur d’instabilité.



Loin de se laisser convaincre, le ministre des Armées souligne que, même si la question est légitime, il relève que depuis 1960, il y a eu près de 150 coups d’État en Afrique.



« C’est une question légitime, mais il faut l’envisager calmement et sur le temps long. Depuis les années 1960, il y a eu près de 150 putschs en Afrique. Je ne dis pas qu’il faut se satisfaire de cet argu- ment, mais cela remet votre question en perspective… Par ailleurs, si la France a connu une parenthèse de relations quasi-exclusives avec certains pays d’Afrique depuis l’indépendance et encore plus