Sénégal : l’incubateur MPO-FariFima célèbre sa première promotion

Quelque soixante-dix entrepreneurs ont bénéficié de la formation en cosmétologie initiée par l’accélérateur d’entreprises cosmétiques MPO-FariFima Accélérateur Hub et la GIZ.



En 2021, le marché mondial des cosmétiques était estimé à environ 473 milliards d’euros, soit 310 billions de F CFA. Malgré un taux de croissance de 30 % contre 6 % au niveau mondial, la part de l’Afrique sur ce marché ne dépasse pas les 3 %. Pourtant, et comme c’est le cas très souvent, la majorité des matières premières sont prises du continent, envoyées et transformées ailleurs pour nous les revendre. Sans maîtrise de l’impact santé de ces produits.



Pour changer ce paradigme, l’accélérateur d’entreprises cosmétiques MPO-FariFima Accélérateur Hub, en partenariat avec le Programme « Réussir au Sénégal » de l’agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) ont lancé, il y a de cela six mois, leur programme d’accélération en fabrication cosmétique.



« Grâce à cette initiative, quelque soixante-dix entrepreneurs ont été accompagnés pour performer dans le domaine de la cosmétologie à travers des formations dédiées et des masters class », a déclaré Dr Mariane Ouattara, Directrice générale de FariFima International Cosmetology School.



Au regard des enjeux financiers, mais aussi sanitaires autour de la question, « il fallait s’unir et commencer à bâtir un écosystème sécuritaire et multi-axe autour de la cosmétique en Afrique. Ça a débuté ici, au Sénégal ! », a-t-elle expliqué dans un communiqué parvenu samedi APA.

Les diplômés de cette première cohorte du programme d’accélération en fabrication cosmétique recevront leurs parchemins le 9 septembre prochain au Musée des Civilisations noires de Dakar.



Selon Dr Ouattara, le programme d’accélération en fabrication cosmétique et transformation des produits locaux a été conçu pour répondre aux besoins du secteur privé en renforcement des capacités et pour favoriser l’employabilité au Sénégal. Les incubés ont reçu une formation rigoureuse pour la mise à l’échelle de leurs entreprises, leur permettant ainsi d’accroître leur rentabilité, a-t-elle poursuivi.



Satisfaite de ce premier résultat, elle a fait savoir que le lancement de MPO-FariFima Accélérateur Hub témoigne de l’engagement continu de FariFima et de la GIZ en faveur du développement durable et de la croissance économique dans la région.



