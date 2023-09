Sénégal: pour le grand Magal de Touba, les pèlerins peuvent maintenant prendre le train - adakar.com

Sénégal: pour le grand Magal de Touba, les pèlerins peuvent maintenant prendre le train Publié le dimanche 3 septembre 2023 | RFI

Transport urbain : relance d`une nouvelle ligne de train

Au Sénégal, le grand Magal de Touba se déroulera le 4 septembre. C’est la fête la plus importante de la confrérie musulmane mouride qui commémore le départ en exil, au Gabon, de son fondateur, Cheik Ahmadou Bamba, en 1895. Et pour se rendre dans la ville sainte de Touba, les pèlerins peuvent maintenant prendre le train ! À l’arrêt, depuis 2019, trois premières locomotives ont quitté, vendredi 1er septembre, la gare de Thiès, à 70 kilomètres de Dakar.



Avec notre envoyée spéciale à Thiès, Théa Ollivier



Avec deux heures de retard, le train quitte enfin la ville de Thiès, direction Touba, à plus de 125 kilomètres.



Alors que des centaines de milliers de pèlerins convergent, chaque année, vers la ville sainte, pour le grand Magal, Mohammed Kebé, étudiant à Thiès, a décidé de prendre le train pour la première fois.