Sécurité renforcée pour le Magal : 797 Interpellations, 14 kg de drogue saisie - adakar.com

Sécurité renforcée pour le Magal : 797 Interpellations, 14 kg de drogue saisie Publié le samedi 2 septembre 2023 | aDakar.com

Le directeur de la sécurité publique, le commissaire de police divisionnaire Ibrahima Diop, a tenu une conférence de presse samedi pour présenter les résultats des opérations pré-Magal, qui ont débuté le 4 août 2023. L'objectif de ces opérations était de prévenir les infractions potentielles.



Selon le commissaire Ibrahima Diop, ces opérations ont conduit à l'interpellation de 797 personnes, dont 381 ont été déférées aux parquets compétents. Parmi elles, 299 ont été arrêtées pour des vols simples, des vols aggravés (vols de bétail commis en réunion), et 69 pour des infractions liées aux stupéfiants. De plus, 13 bandes criminelles ont été démantelées, et 416 personnes ont été interpellées pour vérification d'identité. Les saisies comprennent 14 kg de chanvre indien et 20 pilules d'ecstasy.



En ce qui concerne la sécurité routière, les autorités ont saisi 3 880 pièces, mis en fourrière 364 véhicules, immobilisé 292 motos et 71 véhicules hippomobiles. En termes d'accidents, 134 ont été recensés, dont 89 accidents matériels, 42 accidents corporels et 3 accidents mortels.



Pour garantir la sécurité du Magal, 4 106 fonctionnaires de police et des moyens logistiques importants ont été mobilisés pour couvrir les communes de Touba, Mbacké, Diourbel et Bambey. Ce dispositif comprend des personnels de la Sécurité publique, des renforts du Groupement Mobile d'Intervention, de la Direction de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants, de la Direction de la Surveillance de Territoire, des unités spéciales et de la Brigade Prévôtale. Des moyens techniques, tels que des drones et de la vidéosurveillance, ont également été déployés pour renforcer la sécurité.



Le plan de circulation élaboré par l'autorité administrative a été mis en œuvre, avec un dispositif statique et mobile pour assurer la fluidité du trafic vers Touba et à l'intérieur de la ville sainte. En outre, 13 secteurs et 9 postes de police avancés ont été érigés à Touba et Mbacké, équipés de personnel enquêteur et de moyens logistiques pour maintenir l'ordre public.