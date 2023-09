Un faux garde pénitentiaire arrêté avec des faux billets - adakar.com

Un faux garde pénitentiaire arrêté avec des faux billets Publié le samedi 2 septembre 2023

Arrêté avec de faux billets dans un multiservice, un vendeur de poisson se fait passer pour un garde pénitentiaire.



Mohamed Sarr, vendeur de poissons, a été placé sous mandat de dépôt depuis le 28 août dernier. Il a été pris par un gérant de multiservice où il tentait d’utiliser une fausse monnaie pour faire des transactions. Et pour se soustraire de sa responsabilité, il a simulé un appel avec un soi-disant policier.



Mais par mal chance, rapporte Dakaractu, il avait oublié dans la boutique un sachet avec ses vêtements. Obligé de revenir chercher ses affaires, le gérant l’a reconnu avant de l’obliger à répondre au policier. Le prévenu a déclaré qu’il était un garde pénitentiaire.



Lors de son audition, il a confié aux enquêteurs que c’est un certain Mohamed Aïdara qui lui a remis les faux billets lors d’un versement au niveau du PAD. L’enquête bouclée, il a été déféré avant d’être placé sous mandat de dépôt.



Jugé ce vendredi 01 septembre 2023 devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, Mohamed S. a reconnu les faits de détention de faux billets. Par contre, il explique qu’il ignorait que les billets de banque étaient de la contrefaçon. « On me les a remis lors d’un versement au niveau du port Autonome de Dakar. Je suis vendeur de poisson et de fruits de mer au niveau du PAD. Mes clients me donnent des versements et c’est là qu’on m’a remis un faux billet. J’ignorais que c’était un faux billet de banque », se défend-il.



Rendant son verdict, la présidente de séance a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 2 mois de prison assorti de sursis.