Sénégal: l'opposant Ousmane Sonko «suspend» sa grève de la faim annonce un porte-parole du Pastef Publié le samedi 2 septembre 2023 | RFI

Ousmane Sonko s`est adressé aux Sénégalais depuis son lit d`hôpital

Au Sénégal, l’opposant Ousmane Sonko a suspendu sa grève de la faim qu’il avait initiée, le 30 juillet. C’est ce qu'affirme, ce samedi 2 septembre, un porte-parole de son parti. Ousmane Sonko condamné, au mois de juin, pour corruption de la jeunesse, est également poursuivi, entre autres, pour appel à l'insurrection.



C’est un grand ouf de soulagement pour son entourage et ses partisans…



Le médecin d’Ousmane Sonko leur a annoncé la nouvelle ce samedi matin. L’opposant a suspendu sa grève de la faim ; il « avait épuisé ses réserves », selon son avocat Me Ciré Clédor Ly et les soins cliniques ne pouvaient plus suffire à le maintenir en vie. Ousmane Sonko « n’était pas dans une lancée suicidaire » a-t-il ajouté.