Les Prévisions Météorologiques de pluies pour la période du 01 au 06 Septembre 2023 (ANACIM)

Publié le samedi 2 septembre 2023

© Agence de Presse Africaine par APANEWS

La 1ère décade du mois de septembre sera globalement humide sur le pays, avec des pluies d'intensités variables qui y seront régulièrement notées.



Une phase humide entrainant d'importantes pluies* intéressera tout le territoire national du lundi 04 au mercredi 06 septembre 2023.



Prévision par zone :

Sud-est (Kédougou, Tambacounda, Bakel et Goudiry) :

Des orages et pluies faibles à modérées seront quotidiennement notés au cours de la période du 01 au 02 septembre 2023. Par ailleurs, des pluies intenses sont attendues du 04 au 06 septembre 2023.



Sud-ouest (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda):

Les activités pluvieuses seront relativement marquées et quasi-quotidiennes durant la période du 01 au 06 septembre 2023.



Centre-sud (Nioro, Kaolack, Kaffrine, Koungheul, Fatick) :

Des orages et pluies faibles à modérées sont prévus du 01 au 02 septembre 2023, tandis que de fortes pluies sont attendues du 04 au 06 septembre 2023.



Nord (Podor, Matam, Ranérou, Linguère, Louga, Saint-Louis)*: des orages et pluies faibles à modérées devenant fortes sont prévus du 04 au 06 septembre 2023.



Centre-ouest (Dakar, Thiès, Mbour, Diourbel, Touba) *: Des risques d’orages et pluies faibles à modérées sont prévus du 01 au 02 septembre. Par ailleurs, des risques de fortes pluies sont prévus du 04 au 06 septembre 2023.





L'ANACIM continuera de surveiller la situation et vous tiendra informés des évolutions.

Bon Magal à tous !