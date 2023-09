Pluies et orages: les prévisions météo pour la journée du samedi 2 septembre - adakar.com

Pluies et orages: les prévisions météo pour la journée du samedi 2 septembre Publié le samedi 2 septembre 2023

© Agence de Presse Africaine par APANEWS

L’essentiel Météo - Samedi 2 Septembre 2023 🇸🇳



RÉGION DE #DAKAR :

Temps devenant progressivement plus ensoleillé avec quelques nuages visibles par endroits, sans déranger.



Pas de pluie, pas d’orages à signaler.



Les activités d’extérieur peuvent se dérouler normalement (commerces, sorties, maçonnerie, linge…).



AUTRES RÉGIONS :



Temps majoritairement ensoleillé sur le Sénégal avec quelques nuages visibles par endroits et par moments.



Quelques averses attendues de se réveiller par endroits sur les Régions de Ziguinchor, Sedhiou et l’Ouest de la Région de #Kolda d’ici à cet après-midi.



Surveillance d’un système orageux actuellement sur le Mali, et prévu de se présenter entre l’Est de la Région de Tambacounda et l’Est de la Région de Kedougou en cours de soirée. À suivre, je publierai forcément suite aux évolutions ce soir. Restez connectés



SPÉCIAL MAGAL TOUBA :



Temps majoritairement ensoleillé et calme sur la route, avec quelques nuages épars dans le ciel.



Les activités peuvent se dérouler normalement en extérieur sur Touba.