Préservation de la paix: l’appel de la Synergie des organisations de la Société civile au président de la République, aux citoyens en détention et aux acteurs politiques

© Autre presse par DR

Déclaration des associations de la société civile

DECLARATION DE LA SYNERGIE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE POUR LA PAIX (SOS/Paix)





• Reconnaissant que la récurrence des problèmes liés à la gestion du processus électoral, commande que la vigilance soit toujours de rigueur et que la société civile continue de jouer son rôle de prévention, d’alerte et de garant d’une démarche consensuelle qui permet de maintenir le Sénégal dans sa trajectoire démocratique et sa stabilité politique, économique et sociale.

• Consciente que la démocratie, contrairement aux autres philosophies politiques, est fondée sur la recherche de compromis permettant de rapprocher les points de vue divergents en privilégiant le dialogue ;

• Constatant que le scrutin présidentiel du 25 Février 2024 risque d’avoir lieu dans un contexte politique particulièrement tendu et marqué par un risque de rupture du dialogue entre acteurs politiques et la méfiance voire la défiance à l’égard des institutions impliquées dans la conduite du processus électoral ;

• Consciente que dans un contexte d’instabilité politique en Afrique de l’Ouest, l’équilibre démocratique et la stabilité du pays deviennent les préoccupations majeures pour le peuple sénégalais et l’opinion internationale ;

• Reconnaissant l’impératif de préserver la dignité humaine en toutes circonstances et les droits individuels de tout un chacun ;

• Rappelant la nécessité d’établir le distinguo entre les détenus politiques et les acteurs impliqués dans des actes de violence et de vandalisme liés aux manifestations du mois de juin 2023 ;

• La société civile, regroupée autour de la Synergie des Organisations de la société civile pour la Paix (SOS/Paix), demande aux acteurs, la prise des mesures suivantes :



❖ Au Président de la République :



1. Accorder des grâces exceptionnelles à l’endroit de tous les citoyens détenus pour des délits mineurs liés aux manifestations ayant fait l’objet d’un jugement.

2. Accorder la liberté provisoire aux citoyens en détention préventive pour des délits mineurs liés aux manifestations.

3. Appeler les jeunes au calme et au respect de l’État de droit.

4. Inciter les citoyens sénégalais à un retrait massif de leurs cartes d’électeurs comme moyen efficace d’expression de la souveraineté populaire.



❖ Aux citoyens en détention :



1. Cesser la grève de la faim entamée par les acteurs élargis afin de permettre à la société civile de continuer ses actions de médiation pour leur libération.



Aux acteurs politiques :



2. Appeler leurs militants à adopter un comportement responsable et cesser la diffusion de messages de nature à compromettre la stabilité sociale.

3. Poursuivre les initiatives de dialogue pour l’adoption de réformes issues du dialogue entamé par le Président de la République.



La plateforme SOS/Paix entend continuer ses initiatives de médiation à travers des rencontres avec les acteurs du processus électoral et leaders d’opinion afin de préserver la paix et la cohésion sociale qui font de notre Sénégal un modèle démocratique





Fait à Dakar, le 31 Août 2023





Ont signé :



1- COSCE

2- PF/ANE

3- MESURe

4- Réseau Siggil Jiggen

5- PACTE

6- AFAO

7- ONG 3D

8- ONDH

9- RADDHO

10- LSDH

11- COSYDEP

12- URAC

13- GRADEC

14- Forum du Justiciable

15- OSIDEA

16- Handicap Form Educ

17- CERAC

18- COSEF

19- Jammi Rewmi

20- CONASUB