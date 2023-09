Général Moussa Fall à Serigne Mountakha : « Il y a des individus qui profèrent des menaces, mais … » - adakar.com

Général Moussa Fall à Serigne Mountakha : « Il y a des individus qui profèrent des menaces, mais … » Publié le samedi 2 septembre 2023

Le général Moussa Fall

Le magal de Touba est prévu le 4 septembre prochain. Mais que les malfaiteurs qui tentent de saboter cet événement religieux se le tiennent pour dit. Car un important dispositif sécuritaire a été déployé dans la ville sainte pour parer à toute éventualité. L’annonce a été faite par le général Moussa Fall, qui a été reçu par le khalife général des mourides.



La sécurité



« Nous allons faciliter le convoyage de tous les fidèles. Pour ce qui est du train, on ne peut pas dire aux fidèles de ne pas rester debout à bord mais nous allons veiller à ce qu’ils ne montent pas sur le toit. Nous allons faire preuve de tolérance, mais nous n’allons pas laisser les gens prendre des risques qui mettent en danger leurs vies« , a déclaré Général Moussa Fall.



Les assurances



Venu faire son ziar à Touba à quelques encablures du Magal, et pour rassurer le guide, le patron de la gendarmerie affirme : « D’habitude, on envoyait 10 escadrons à Touba. Cette année, j’ai amené 25 escadrons pour plus de sécurité. Il y a des individus qui profèrent des menaces mais soyez rassuré, celui qui veut faire mal ne parle pas. »