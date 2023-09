Après le coup d’état au Niger, plusieurs questions se posent - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Après le coup d’état au Niger, plusieurs questions se posent Publié le samedi 2 septembre 2023 | bruxelles2

© AFP par Dr

Niger: réunion militaire ouest-africaine au Ghana

Les chefs d`État-major des armées ouest-africaines ont commencé, ce jeudi 17 août 2023, à Accra (Ghana) leur réunion jeudi au Ghana pour discuter d`une éventuelle intervention de l`armée au Niger après le coup d`État mené par des militaires. Tweet

Faut-il intervenir militairement au Niger ? Faut-il continuer à former des armées africaines qui font des coups d’État ensuite ? Quid des missions de formation européenne sur place ? Les questions sont nombreuses, dérangeantes au besoin. Mais il faut se les poser.



Il n’est pas sûr que les ministres de la Défense et leurs collègues des Affaires étrangères réunis ces 30 et 31 août en réunion informelle à Tolède en Espagne osent aborder toutes ces questions en public. Mais il en sera certainement question dans les couloirs.



1° L’intervention militaire de la CEDEAO est-elle souhaitable ?



Une intervention militaire de la CEDEAO serait extrêmement hasardeuse. Sauf retournement extrême de situation, elle pourrait souder les Nigériens plutôt que les diviser. Miser sur une implosion de la junte est aussi risqué et pourrait laisser le pays dans une situation à la Soudanaise, plus dangereuse en soi que cette prise de pouvoir par les militaires. La victoire est donc loin d’être assurée.



Même une victoire militaire acquise, resterait ensuite à tenir et gérer le pays avec des forces de sécurité et de défense traversées par des mouvements d’opposition et qui pourront trainer des pieds.



Au surplus, une intervention militaire serait une opportunité formidable pour les mouvements terroristes type Daech, Al Qaida et autres qui pourraient mener des offensives risquant d’aboutir, de façon meurtrière, sur plusieurs villes du pays. Le danger n’est pas théorique.



Bref, la voie militaire pour résoudre la crise du Niger apparait comme une voie de tous les dangers.



2° L’intervention de la CEDEAO peut-elle être soutenue par les Européens ?



Si officiellement la CEDEAO bénéficie de l’appui politique des Européens, dans la pratique la situation est bien différente. Et les Européens sont loin d’être aussi décidés et unis. Sont-ils prêts à fournir une aide logistique (transport aérien par exemple) ou en termes de renseignement ? Mise à part la France, aucun pays ne semble disposé à le faire et surtout pas ceux qui ont des troupes sur place (Belgique, Italie, Allemagne). Sont-ils prêts à dire oui à une possible demande de soutien financier de la CEDEAO ? Notamment, via la Facilité européenne pour la paix. Pas sûr du tout.



3° Cette intervention peut-elle être dissuasive ?