SENEGAL-ARABIESAOUDITE-FOOTBALL / Contre l'Algérie, le Sénégal doit encore prouver sa capacité de battre de grandes équipes, selon Aliou Cissé Publié le vendredi 1 septembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal

Le Sénégal doit, face à l’Algérie et avec un effectif comprenant des joueurs évoluant dans le championnat saoudien, prouver encore sa capacité de battre de grandes équipes, a dit son sélectionneur national, Aliou Cissé, vendredi, à Dakar.



‘’C’est à nous de prouver que nous pouvons battre l’Algérie en ayant des joueurs qui évoluent dans le championnat saoudien. Je n’ai pas de doute sur la manière dont les garçons sont en train de jouer’’, a-t-il assuré.



Cissé donnait des assurances sur la liste de 25 joueurs qu’il a sélectionnés pour un match amical à jouer contre l’Algérie, le 12 septembre.



‘’Le championnat d’Arabie Saoudite ne concerne pas uniquement le Sénégal, mais le monde entier. Le championnat saoudien n’est plus ce qu’il était il y a cinq ou six ans. Il est en train de se développer’’, a-t-il souligné.



‘’Certains joueurs m’ont fait part du souhait qu’ils avaient de rallier ce championnat depuis le mois de juin. Je ne pouvais pas les empêcher de faire ce choix-là. La seule chose que je leur souhaite est de continuer à briller et de jouer tous les samedis pour rester compétitifs en équipe nationale’’, a ajouté le sélectionneur national du Sénégal.



Aliou Cissé parlait de Kalidou Koulibaly (Al-Hilal Saudi FC), d’Édouard Mendy (Al-Ahli FC), de Habib Diallo (Al-Shabab FC) et de Sadio Mané (Al-Nassr FC), quatre joueurs évoluant dans le championnat saoudien et faisant partie de sa liste pour le match contre l’Algérie.



‘’On m’a reproché d’avoir dit, il y a quelque temps, que ceux qui jouaient en Arabie Saoudite ne seront pas appelés en sélection nationale. C’est une autre époque […] Je ne regrette pas’’ d’avoir dit cela, a commenté Aliou Cissé.



‘’C’était une politique sportive que nous avions décidé de faire’’, a-t-il ajouté en parlant de la décision prise il y a quelques années de ne pas miser sur des joueurs exerçant leur carrière en Arabie Saoudite.



Le sélectionneur national du Sénégal estime que ‘’les choses ont changé’’ entretemps.



