Le sélectionneur national, Aliou Cissé a publié, ce vendredi 1er septembre 2023, une liste de 25 joueurs pour affronter l'Algérie en amical.



Les Lions de la Téranga et les Fennecs d'Algérie vont s'affronter le 12 septembre prochain au stade Me Abdoulaye Wade de Dakar, à 19 heures.



Aliou Cissé a dévoilé, ce jour, une liste de 25 joueurs avec les cadres de la sélection dont Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté ou encore Idrissa Gana Guèye.



Il faut préciser que pour le match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, contre le Rwanda à Huye, le Sénégal a décidé d'envoyer une sélection composée de joueurs locaux et de Lions U23 sous la direction des coaches Malick Daf et Pape Thiaw.



Voici la liste des joueurs retenus par Aliou Cissé pour le match amical Sénégal-Algérie du 12 septembre



Gardiens:

Edouard Mendy

Seny Dieng

Mory Diaw



Défenseurs:

Kalidou Koulibaly

Abdou Diallo

Youssouf Sabaly

Moussa Niakhate

Abdoulaye N. Ndiaye

Abdoulaye Seck

Ism Ail Jakobs

Abdallah Ndour

Formose Mendy



Milieux:

Gana Gueye

Cheikhou Kouyaté

Krepin Diatta

Pathe Ciss

Pape Matar Sarr

Lamine Camara

Dion Lopy



Attaquants:

Sadio Mané

Ismaila Sarr

Boulaye Dia

Iliman Ndiaye

Habib Diallo

Nicolas Jackson



Sélectionneur:

Aliou Cissé



Makhtar C.