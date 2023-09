AGRICULTURE / Saint-Louis : le CGR-Vallée nourrit l’ambition de devenir national, affirme un de ses administrateurs - adakar.com

Le centre de gestion et d’économie rurale (CGR-Vallée) nourrit l’ambition de s’étendre au reste du Sénégal, a déclaré un de ses administrateurs, Aldiouma Boh, président du conseil d’administration de la structure à Dagana.



‘’Notre ambition est de nous étendre au reste du Sénégal après vingt ans de succès dans les départements où nous sommes’’, a dit M. Boh interrogé par la presse au terme d’une foire d’exposition de trois jours organisée par le CGR-Vallée.



Selon lui, ‘’le CGR est parti du constat que les problèmes qui empêchent à l’agriculture d’émerger sont surtout dus à l’absence d’une gestion saine dans ce secteur’’. »Le CGR-Vallée appuyé par ses partenaires financiers, l’Agence française de développement (AFD), la coopération allemande (GIZ) et l’Etat a mis en avant cet aspect qui est en train de payer’’, a-t-il indiqué



Aldiouma Boh a souligné que dans tous les départements où existe le CGR, ce sont les producteurs qui sont mis en avant et qui occupent le poste de PCA, ajoutant : « Récemment, grâce à la GIZ, nous nous sommes rendus en France pour nous inspirer de leur expérience et bientôt nous aurons CGR-Sénégal’’.



La GIZ va bientôt boucler un programme au bénéfice de cent entreprises, a dit M. Boh qui n’oublie pas aussi l’accompagnement de la Société d’aménagement des terres de la Falémé et du delta (SAED). »Tous les pays développés l’ont été grâce à leur agriculture », a dit le responsable du CGR, invitant l’Etat à accompagner davantage ce secteur.



Pour sa part, Farmata Diop, présidente du Groupement d’intérêt économique (GIE) de Ronkh (département de Dagana) se félicite de la tenue de cette foire d’exposition qui est, selon elle, »une occasion de nouer des partenaires et de faire la promotion des produits locaux ».



