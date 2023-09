Kédougou : remise de prix à 25 enfants en situation difficile - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Kédougou : remise de prix à 25 enfants en situation difficile Publié le vendredi 1 septembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par Dr

Des kits solaires

Tweet

QuelqueVingt-cinq enfants en situation difficile de Kédougou et de Tambacounda (est) ont reçu jeudi de l’inspection de l’éducation surveillée et de la protection sociale (ISEP) des prix composés de fournitures scolaires, a constaté le correspondant de l’APS.



Ce camp de vacances des mineurs qui a duré trois jours dans la commune de Kédougou a été organisé par l’inspection de l’éducation surveillée et de la protection sociale (ISEP) de la cour d’appel de Tambacounda.



« C’est une cérémonie qui va redonner de l’espoir à des enfants en situation difficile parce que le peuple des humains à besoin de se sentir aimé et d’être solidaire en situation de crise. Donc l’Etat n’a oublié personne », a déclaré Georges Samba Faye, adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du développement.



Il présidait la cérémonie de remise de prix aux enfants en situation en présence du quatrième adjoint maire de Kédougou chargé de la jeunesse et des sports Demba Ngima Doucouré et des enfants nigérianes retirés des sites d’orpaillage de la région par ONG la Lumière.



L’ISEP a récompensé les enfants qui ont bien travaillé pendant les trois jours de camp vacances dans la commune de commune. »Les enfants qui ont eu un comportement exemplaire durant le camp ont été primé aujourd’hui devant leurs parents et leurs amis », a-t-il dit



Georges Samba Faye a salué le travail de l’AEMO et de l’ONG la lumière pour la lutte contre le trafic sexuel et la traitre des personnes dans les sites d’orpaillages de la région de Kédougou.



PID/ADC