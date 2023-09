Athlétisme/ Deuxième édition du Festival « Dakar en jeux », du 31 octobre au 4 novembre - adakar.com

Publié le vendredi 1 septembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DR

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 souhaite inscrire le festival de »Dakar en jeux’’, dont la deuxième édition de tiendra du 31 octobre au 4 novembre 2023, dans l’agenda sportif mondial, au-delà des jeux, a soutenu, jeudi à Dakar, son coordinateur général, Ibrahima Wade.



L’édition de 2023 se déroulera dans les villes de Dakar, Diamniadio et Saly. La première édition s’était tenue du 29 octobre au 5 novembre 2022. ‘’Le festival est en train de grandir. Nous voulons qu’il soit un évènement inscrit dans l’agenda mondial qui continuera à se tenir dans les villes de Diamniadio, Dakar et Saly au-delà des JOJ’’, a dit M. Wade au cours d’une conférence de presse.



‘’En créant cette symbiose entre les trois villes, nous avons créé un acte inédit. Nous sommes en train de réaliser le plan d’héritage avant les JOJ dont on parlera bien des années après’’, a-t-il soutenu.



L’édition de cette année sera marquée par plusieurs innovations dont une cérémonie d’ouverture prévue au Monument de la renaissance. Plusieurs compétitions sportives seront au programme. Il s’agit du futsal, du Beach Wrestling, de l’athlétisme.



Il est aussi prévu des tournois en beachvolley, beach handball, hockey sur gazon, beach soccer, rollers, tirs à l’arc, aisance aquatique, fresque murale. ‘’Nous voulons faire beaucoup d’innovations en 2023. Nous avons prévu des activités avec les acteurs de la culture urbaine, des campagnes de reboisement, des opérations de nettoyage des écoles, entre autres’’, a-t-il dit.



L’athlète kényan spécialiste des courses de fond et médaillé olympique aux JO de Sydney en 2000, Paul Tergat, est le parrain de cette édition.



Le Festival »Dakar en jeux » a démarré en 2022. Il est inscrit sur la feuille de route du plan d’engagement et de mobilisation de la jeunesse sur la période 2022-2026 élaboré par le Comité des JOJ 2026. C’est une manifestation culturelle et sportive pluridisciplinaire qui a pour objectif de permettre aux jeunes du Sénégal de s’approprier l’évènement des JOJ Dakar 2026, selon un document remis à la presse.



