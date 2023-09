Le crépuscule des traditions démocratiques, des libertés politiques et civiles et de l’Etat de droit au Sénégal. Par le Pr Kader Boye - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le crépuscule des traditions démocratiques, des libertés politiques et civiles et de l’Etat de droit au Sénégal. Par le Pr Kader Boye Publié le jeudi 31 aout 2023 | Pessafrik

© Autre presse par DR

Macky Sall à Saint-Pétersbourg

Tweet

Ce qui passe actuellement au Sénégal, sous la gouvernance de Macky Sall est tout à fait inédit, si l’on se rapporte à l’histoire politique du Sénégal depuis l’indépendance. Encore plus inédit, si l’on se rapporte à l’histoire politique ante indépendance de notre pays avec l’épanouissement d’une vraie démocratie communale dans les villes comme Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque. Au cours de ces périodes, le Sénégal a su forger un socle de traditions de démocratie politique et syndicale, créer un cadre d’épanouissement de libertés politiques et civiques, de savoir-vivre en communauté sans rien gommer de nos divergences, de nos conflits, de nos traditions culturelles.