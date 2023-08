Technologie: Le réseau social X, ajnciennement connu sous le nom de Twitter, annonce de nouvelles fonctionnalités axées sur les appels audio et vidéo** - adakar.com

Publié le jeudi 31 aout 2023

Les africains utilisent beaucoup Twitter pour les questions politiques

Elon Musk, le propriétaire du réseau social X, a révélé ce jeudi 31 août, que des améliorations majeures étaient à venir pour la plateforme. Ces nouveautés incluent la possibilité de réaliser des appels audio et vidéo directement depuis l’application, sans toutefois spécifier la date exacte de leur déploiement, a-t-il annoncé via un post sur le réseau.



M. Musk a exprimé son intention de transformer X en une "application à tout faire", élargissant ainsi ses capacités au-delà de la simple messagerie. Les utilisateurs pourront profiter de ces fonctionnalités sur différentes plateformes, à savoir Android, iOS, Mac et PC. Une caractéristique notable est qu’elles seront accessibles sans nécessiter de numéro de téléphone.



Le visionnaire entrepreneur a également qualifié X de "l’annuaire mondial", suggérant que la plateforme pourrait jouer un rôle central dans la communication et l’interaction à l’échelle mondiale.



Cette annonce intervient après la décision prise en juillet par Elon Musk et la nouvelle directrice générale de X, Linda Yaccarino, de renommer Twitter en X. Ils avaient alors exprimé leur intention de transformer le réseau en une "application universelle" s’inspirant du modèle de WeChat en Chine. L’objectif est de permettre aux utilisateurs non seulement de socialiser, mais également de gérer leurs aspects financiers au sein de la même plateforme.



Le lancement de ces nouvelles fonctionnalités marque une étape significative dans l’évolution de X, témoignant de l’engagement de l’équipe dirigeante à offrir une expérience plus diversifiée et complète à ses utilisateurs.



