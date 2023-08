Priorités de l’action gouvernementale: Macky Sall met la pression sur les ministres et les administrations et les structures parapubliques placées sous leur tutelle - adakar.com

À quelques mois de la fin de son mandat, le président de la République Macky Sall a instruit les ministres, en Conseil des ministres, de mettre en œuvre les priorités du gouvernement pour la période allant de septembre 2023 à avril 2024.



Ainsi, leur a t-il exhorté de mobiliser les administrations et structures parapubliques sous leur tutelle pour une grande célérité dans la mise en œuvre des programmes actions relevant de leurs compétences.



"Le Président de la République a rappelé et insisté sur les priorités de l’action gouvernementale sur la période allant de septembre 2023 au 02 avril 2024. A cet effet, le Chef de l’Etat a indiqué à chaque ministre, l’impératif de la prise en charge des tâches régaliennes au quotidien et de mobiliser les administrations et les structures parapubliques placées sous sa tutelle autour de l’accélération de l’exécution des programmes et actions relevant de leurs attributions et missions", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Aussi, dans le contexte de l’accélération de la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE) et de la préparation du projet de loi de finances pour l’année 2024, le chef de l'État "a demandé au Premier Ministre de veiller à l’adoption prochaine en Conseil des Ministres du PAP 3 sur la période 2024-2028."



Le président de la République a par ailleurs "invité le Gouvernement à finaliser la publication des résultats du 5ème Recensement général de la Population et de l’Habitat et du processus de « rebasing » du PIB, afin de consolider la cohérence et les performances de notre politique économique et sociale."



