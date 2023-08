6e Journée éliminatoires CAN Côte d’Ivoire 2023 : Pape Thiaw et Malick Daf publient une liste composée de joueurs locaux et de juniors pour affronter le Rwanda - adakar.com

Publié le jeudi 31 aout 2023

© Autre presse par dr

Sénégal-Rwanda : Les Lions seront dirigés par le duo Malick Daff-Pape Thiaw

Les coaches Malick Daf et Pape Thiaw ont publié, ce mercredi 30 août 2023, une liste de 31 joueurs devant disputer le dernier match des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 contre le Rwanda pour laquelle le Sénégal est déjà qualifié.



Après l'arbitrage de la CAF suite à la brouille avec la Fédération rwandaise de football sur l'endroit où doit se disputer le match, la Fédération sénégalaise de football a décidé d'envoyer l'équipe nationale A' pour jouer le dernier match des éliminatoires, le 9 septembre à Huye, au Rwanda.



La sélection A sera quand à elle à Dakar pour disputer un match amical avec les Fennecs d'Algérie le 12 septembre 2023 au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.



La liste dévoilée par les coaches Malick Daf combiné des joueurs de l'équipe nationale locale et des joueurs de la sélection junior des U23.



Dans le Groupe L, le Sénégal est déjà assuré de terminer à la première place devant le Bénin, le Mozambique et le Rwanda.



Le regroupement des joueurs commencent ce jeudi 31 août 2023 à Thiès.



Voici la liste des joueurs convoqués



GARDIENS

PAPA MAMADOU SY (RFC Seraing)

ABDOULAYE DIAKHATE (Asc Jaraaf)

MARCO DIOUF (Teungueth FC)

PRINCE ALYGUEYE (Stade de Mbour)



DÉFENSEURS

OUSMANE DIOUF (Al Hilal club)

JUNIOR MARC A. MENDY (Guediawaye FC)

CHEIKH OUMAR NDIAYE (RFC seraing)

SEYDOU SANO (Al-Gharafa SC)

MAMADOU SANE (Ans Limassol)

MOUHAMED WELLE (asc Jaraaf)

SOULEYMANE BASSE (Valenciennes FC)

MOHAMED CAMARA (Casa Sport)

CHEIKH TIDIANE SIDIBE (Azam fc)

WOULA MASSIRE SANE (stade de Mbour)



MILIEUX

M. LAMINE CAMARA (rs Berkane)

MOUSSA NDIAYE (ASC Jaraaf)

SAMBA LELE DIBA ( Serve tte FC)

DAOUDA DIONGUE (af Darou Salam)

ALPHA AMADOU TOURE (Génération Foot)

OUSMANE KANE (As Douanes)

PAPA DEMBA DIOP (sv Zulte Waregem)



ATTAQUANTS

CHEIKH TIDIANE SABALY (FC Metz)

AMARA DIOUF (Génération Foot)

PAPA AMADOU DIALLO (Fc Metz)

SAMBA DIALLO (Dynamo Kiev)

PAPE BERTH MBOUP (ASC Jaraaf)

IBRAHIMA SECK (US Corée)

BOULY JUNIOR SAMBOU (Wydad ac)

IDRISSA GUEYE (Génération Foot)

SOULEYMANE FAYE (Real Betis)

CHEIKH IBRA DIOUF (Guédiawaye FC)



Makhtar C.