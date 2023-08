Développements majeurs dans les travaux d’infrastructures : Dakar poursuit sa métamorphose urbaine - adakar.com

Développements majeurs dans les travaux d'infrastructures : Dakar poursuit sa métamorphose urbaine Publié le jeudi 31 aout 2023

Le visage de Dakar continue de se métamorphoser avec des avancées dans les projets d'amélioration des infrastructures au sein des communes de Grand Yoff et Mermoz Sacré-Cœur. Dans un communiqué publié ce mercredi 30 août, le service de communication du Maire de Dakar, Barthélémy Dias, annonce ces développements majeurs.



L'initiative d'entretien et d'extension des routes, initiée pour rehausser la qualité de vie des résidents et simplifier leurs déplacements, progresse à un “rythme soutenu”, renseigne la note. Tout en reconnaissant les perturbations inévitables engendrées par de tels travaux, la municipalité s’est engagée à minimiser leur impact sur la vie quotidienne des citoyens.



“Le Maire de Dakar encourage la communauté à œuvrer main dans la main pour atteindre "L'ESSENTIEL" : une ville de Dakar plus dynamique et prometteuse”, mentionne le communiqué en annonçant que d’autres notifications sur ce projet auront lieu.



“La Ville de Dakar s'engage à améliorer l'infrastructure urbaine pour créer un environnement moderne, accessible et agréable pour tous ses résidents. Les travaux en cours dans les communes de Grand Yoff et Mermoz Sacré-Cœur témoignent de cette détermination à bâtir un avenir prospère pour la capitale sénégalaise”, conclut le communiqué.