News Politique Article Politique Visite de courtoisie de l’ex-maire de Dakar : Les «bons rapports» entre Khalifa et Touba magnifiés Publié le jeudi 31 aout 2023 | Le Quotidien

© aDakar.com par LB

Ousmane Sonko reçu par Khalifa Sall

Dakar, le 16 mars 2021 - Plus d`une semaine après son placement sous contrôle judiciaire, Ousmane Sonko a rendu visite à Khalifa Sall, au siège de son mouvement Taxawu Sénégal“. Tweet

C’est la valse des hommes politiques dans la capitale du mouridisme. En attendant l’arrivée du chef de l’Etat, ce jeudi, c’est au tour du candidat Khalifa Sall de faire hier son ziar. Accompagné du député-maire de Dakar, Barthélemy Dias, de Cheikh Guèye, édile de Dieuppeul-Derklé, et des élus et parlementaires de la plateforme Taxawu Senegaal, Khalifa Ababacar Sall s’est rendu, dans un premier temps, chez le porte-parole du Khalife général des Mourides. Une occasion mise à profit par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre pour rappeler l’entente entre Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké et l’ancien premier magistrat de la Ville de Dakar. Le défunt guide religieux «vouait une grande considération à Khalifa Ababacar Sall, eu égard aux énormes sacrifices consentis lors de la construction de la mosquée de Massalikoul Djinane», rappelle-t-on dans un communiqué de presse de la plateforme Taxawu Senegaal.

Le porte-parole de Touba a aussi évoqué la haute estime que voue Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, l’actuel khalife, à Khalifa Ababacar Sall. «Quand vous étiez maire de Dakar, vous avez toujours été présent pour les talibés et la famille de Khadim Rassoul», a témoigné Serigne Bass Abdou Khadre. Après ce tête-à tête, Khalifa Ababacar Sall a été reçu par le Khalife général des Mourides. Ce dernier a salué la sagesse de Khalifa Sall pour qui il a «espoir».