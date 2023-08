Les 168 migrants secourus par les Espagnols, et refoulés par la Mauritanie, débarquent au Sénégal - adakar.com

Les 168 migrants secourus par les Espagnols, et refoulés par la Mauritanie, débarquent au Sénégal Publié le jeudi 31 aout 2023 | infomigrants.net

Dakar, le 26 août 2023 - Le ministre de l`Intérieur a été à l`accueil d`un groupe de 150 migrants irréguliers dont la pirogue a été arraisonnée par la Marine nationale sénégalaise.

Les 168 migrants, secourus la semaine dernière par un navire de la Garde civile espagnole dans l’Atlantique, ont finalement débarqué mercredi au port sénégalais de Saint-Louis. La Mauritanie refusait depuis six jours d’accueillir ces naufragés, secourus au large de ses côtes.



Ils ont finalement pu fouler la terre ferme, après plusieurs jours d’incertitude et d’angoisse. Cent soixante-huit migrants ont débarqué mercredi 30 août en fin de matinée au port de Saint-Louis, au nord du Sénégal, selon l’agence de presse espagnole Efe.



Ces exilés ont pris la mer depuis les côtes sénégalaises dans le but d’atteindre les îles espagnoles des Canaries, distantes d'environ 1 500 km. Mais leur route a pris fin jeudi 24 août, lorsqu’un navire de la Garde civile espagnole a secouru l’embarcation, au large de la Mauritanie. Le bateau stationnait depuis en face du port de Nouadhibou, sans pouvoir y accoster. Les autorités mauritaniennes refusant d’accueillir ces migrants, majoritairement sénégalais.