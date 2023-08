Appel urgent pour la santé et la libération d’Ousmane Sonko - adakar.com

Ousmane Sonko, leader de “Pastef, les Patriotes“

La situation médicale de Monsieur Ousmane Sonko, leader du mouvement Pastef Les Patriotes, suscite une vive inquiétude. A ce jour du 30 août 2023, son état de santé a atteint un niveau alarmant, au point où le risque d'une détérioration irréversible de ses organes vitaux est à craindre, rapporte El Malick Ndiaye, via une publication sur twitter.



"Ceux, autres que le Doyen des juges, qui ont le pouvoir de mettre fin à sa détention et qui n’avaient pas encore été informés de la situation sanitaire d’Ousmane Sonko, peuvent aller vérifier mes déclarations à la réanimation où le brave docteur traitant s’échine auprès de son patient, pour avoir la confirmation que ce dernier est épuisé et sur le point d’atteindre ses limites, avant qu’il ne soit trop tard", a-t-il écrit.



Dans ce contexte, El Malick Ndiaye au nom du Pastef lance un appel à Macky Sall, de prendre des mesures immédiates pour assurer les soins appropriés et adéquats à Monsieur Ousmane Sonko. De plus, il demande au Président de révoquer sans délai le ministre de la justice, jugé incompétent, et de nommer un remplaçant compétent qui maîtrise les arcanes du domaines de la justice et du droit international des droits de l'homme.



Cet appel vise également à obtenir la libération immédiate d'Ousmane Sonko, vu que la situation étant devenue préoccupante, nécessite une action rapide et nécessaire pour éviter des conséquences potentiellement graves.



Pour rappel, Ousmane Sonko croupit en prison depuis le 28 juillet et poursuit sa grève de la faim.



