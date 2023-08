Immigration clandestine: La gendarmerie nationale interpelle 62 candidats entre Ziguinchor, Mbour et Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Immigration clandestine: La gendarmerie nationale interpelle 62 candidats entre Ziguinchor, Mbour et Dakar Publié le mercredi 30 aout 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Interception de candidats à l`immigration clandestine aux larges de Saint-Louis

Saint-Louis, le 25 août 2023- Une centaine de candidats à l`immigration clandestine ont été interceptés par la Marine nationale sénégalaise aux larges des côtes saint-louisiennes. Tweet

Cette opération s’inscrit dans le cadre des opérations de sécurisation du long du littoral. La gendarmerie nationale a annoncé avoir interpellé dans la période du 27 au 29 août 2023, 62 candidats à l’immigration entre les villes de Ziguinchor, Mbour et Dakar, via un bilan rendu public sur Twitter.

Les gendarmes ont à la suite procédé à la saisie de 02 moteurs hors bord de 40 chevaux et 1800 litres de carburant.



Pour rappel, 168 migrants sont attendus dans la soirée ce jour à Dakar, après avoir été interpellés dans les eaux de la Mauritanie le 24 août dernier.



H.B