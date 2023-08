Situation politique: une délégation des Forces vives du Sénégal (F24) reçue au bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Situation politique: une délégation des Forces vives du Sénégal (F24) reçue au bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) Publié le mercredi 30 aout 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Délégation de F24 au Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l`Homme (HCDH)

Tweet

Une délégation de la Plateforme des Forces vives du Sénégal (F24) conduite par le coordonnateur Mamadou Mbodj a été reçue au Bureau régional des Nations-Unies aux droits de l’Homme, le mardi 29 août 2023.



En compagnie de l’ancienne Premier ministres, Aminata Touré, du coordonnateur de Y en a marre Aliou Sané ou encore de Fatou Blondin Diop, le coordonnateur de F24 a remis à Ayéda Robert Kotchani,représentant régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), un mémorandum sur l’état de la démocratie et des droits de l’homme au Sénégal produit par la plateforme.



La Plateforme des Forces vives du Sénégal (F24) a également adressé une lettre au Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) pour attirer son attention sur le traitement réservé à l’opposant Ousmane Sonko ainsi qu’à 1062 autres citoyens détenus pour leur opinion ou appartenance politique.



Pour les membres de la délégation de la Plateforme des Forces Vives (F24), cette rencontre avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) marque le démarrage d’une série d’autres rencontres avec des institutions internationales et représentations diplomatiques. La plateforme entend également conduire la même démarche auprès des guides religieux.



Makhtar C.