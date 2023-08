Préparation du Magal de Touba: les engagements de l’État honorés à 92%, le comité d’organisation exprime sa satisfaction - adakar.com

Dakar, le 30 août 2023 - Le ministre de l`Intérieur a présidé, mardi, une réuniond `évaluation du grand Magal de Touba prévu, le lundi 4 septembre 2023.

À quelques jours du Grand Magal de Touba, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome a présidé une réunion d’évaluation de l’organisation de l’évènement religieux.



Avec le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre, par ailleurs président du Comité d’organisation, le ministre de l’Intérieur a fait le tour des préparatifs avec notamment la mobilisation de 4500 policiers et 2500 gendarmes qui mèneront notamment des opérations conjointes.



Pour ce qui est de la disponibilité de l’eau dans la cité religieuse, il a été confirmé la mobilisation de de 20 camions citernes de 30 000 litres chacune ayant la capacité de faire 4 rotations par jour. Par ailleurs l’Office des forages ruraux (Ofor) a confirmé lors de la réunion d’évaluation que 37 forages étaient fonctionnels.



Toutes ces annonces ont été accueillies avec satisfaction par le président du Comité d’organisation. À ce jour, les engagements de l’État du Sénégal sont respectés à 92%, apprend-on.



Outre le ministre de l’Intérieur et la délégation de la communauté mouride, la réunion d’évaluation a enregistré la participation du Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, Birame Faye, du Gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall.



À l’issue de la réunion, le ministre de l’Intérieur a effectué une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Le Grand Magal de Touba sera célébré le lundi 4 septembre à Touba. L’événement qui en est à sa 129e édition commémore le départ en exil du fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba.



Makhtar C.