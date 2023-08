Tentative de coup d’État au Gabon: le président Ali Bongo en résidence surveillée, selon des putschistes - adakar.com

News Afrique Article Afrique Tentative de coup d’État au Gabon: le président Ali Bongo en résidence surveillée, selon des putschistes Publié le mercredi 30 aout 2023 | RFI

Ali Bongo Ondimba élu président a la présidentielle de 2016

Le président du Gabon depuis 2009, Ali Bongo, a été placé en résidence surveillée, ont annoncé ce 30 août 2023 des putschistes, à la télévision. Un des fils du chef de l’État sortant, Noureddin Bongo Valentin, a par ailleurs été arrêté, ont-ils ajouté. Un peu plus tôt ce mercredi, un groupe de militaires a déclaré sur la chaîne Gabon 24 l’annulation des résultats des élections générales qui donnaient la réélection d’Ali Bongo avec 64,27% des suffrages exprimés.



Le président Ali Bongo « est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. » C’est ce que des militaires putschistes ont déclaré ce 30 août 2023, selon un communiqué lu à la télévision d’État par des membres de l’autoproclamé Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI).