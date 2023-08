SENEGAL-AFRIQUE-FOOTBALL-ELIMINATOIRES / CAN 2023/Rwanda-Sénégal : la FSF invitée à respecter son engagement de tenir le match à Huye - adakar.com

© Autre presse par DR

SENEGAL-AFRIQUE-FOOTBALL-ELIMINATOIRES / CAN 2023/Rwanda-Sénégal : la FSF invitée à respecter son engagement de tenir le match à Huye

Dakar, 28 août (APS) – La Fédération rwandaise de football association (FERWAFA) invite la Fédération sénégalaise de football (FSF) à respecter son engagement de tenir à Huye, au Rwanda, le match retour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023, Rwanda-Sénégal.



Dans un courriel adressé à la Confédération africaine de football (CAF), dont une copie a été remise lundi à la presse, la FERWAFA a précisé que l’accord pris entre les deux parties ‘’reste valable et inchangé’’.



La Fédération rwandaise avait sollicité celle du Sénégal pour organiser le match de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN, entre le Rwanda et le Sénégal, à Dakar et le match retour du 9 septembre au Rwanda.



La Fédération sénégalaise avait donné ‘’son accord de principe’’, avant d’annoncer qu’elle n’était plus en mesure de jouer le match retour au Rwanda, en raison de l’évolution du calendrier des éliminatoires et de l’engagement officiel pris avec l’Algérie pour le match amical du Sénégal (12 septembre), selon son président Augustin Senghor.



Face à cette situation, la FERWAFA s’est dit étonnée ‘’de la volte-face spectaculaire de la FSF par rapport au lieu du match retour des éliminatoires de la CAN 2023’’ prévu le 9 septembre prochain à Huye au Rwanda.



La Fédération rwandaise explique dans le document que la FSF avait répondu, le 30 mai 2022, favorablement à sa requête de jouer la manche aller au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio et le match retour au stade de Huye (Rwanda), à la seule condition que le stade soit homologué.



Le texte rappelle qu’à la même date, la CAF avait réagi positivement à cet accord ,et invite la FSF à respecter son engagement.



La Fédération sénégalaise de football dit n’avoir pas pris un ‘’engagement au sens contractuel obligatoire’’ et demande à la CAF de décider du lieu où se jouera ce match retour.



Le Sénégal et le Rwanda partagent le groupe L. Les Lions, premiers du groupe avec 13 points, sont déjà qualifiés pour la CAN 2023. Les Rwandais, derniers du groupe avec deux points, sont éliminés.



