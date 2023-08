Distinctions: 37 agents du ministère de l’Environnement promus aux divers grades des différents ordres nationaux - adakar.com

Distinctions: 37 agents du ministère de l'Environnement promus aux divers grades des différents ordres nationaux

Cérémonie de décoration ministère de l`Environnement,du Développement durable et de la Transition écologique

Dakar, le 29 août 2023 - Le ministre de l`Environnement,du Développement durable et de la Transition écologique a remis des décorations aux personnels en service et à la retraite de son département ministériel. Tweet

La cérémonie solennelle de remise de médailles de décorations aux agents en activité et à la retraite du ministère de l’ Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique s’est tenue, ce mardi 29 août 2023, dans l’enceinte de l’ auditorium du département ministériel.



Au total,ce sont 37 agents en service ou à la retraite qui ont reçu des mains du ministre Alioune Ndiaye les décorations aux divers grades des différents ordres nationaux,décernés par son Excellence le Président de la République, Macky Sall.



Devant les familles des récipiendaires et l’ensemble des responsables du secteur, le ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique Alioune Ndoye a salué le travail et le sens du dévouement des vedettes du jour. Aussi a-t-il vivement félicité lesdits agents,dont le mérite a été ainsi récompensé par le chef de l’État.



Le ministre Alioune Ndoye a par ailleurs magnifié le travail quotidiennement abattu par le personnel dévoué et engagé du ministère.



Aux personnels retraités du ministère de l’Environnement,du Développement durable et de la Transition écologique, le ministre Alioune Ndoye rendra hommage pour les innombrables services rendus à la nation durant leurs années de carrière.



