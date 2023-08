Collectivités territoriales : la grève va se poursuivre

© aDakar.com par BL

Clôture du Colloque international de solidarité avec les communes et les maires impactés par la crise sécuritaire des pays frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger

Dakar, le 22 juillet 2023 - Le ministre en charge des Collectivités territoriales a présidé la clôture du Colloque international de solidarité avec les communes et les maires impactés par la crise sécuritaire des pays frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger.