Activités de la plateforme « Chemin de la libération »: Guy Marius Sagna et cie rendent visite aux familles des « détenus politiques » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Activités de la plateforme « Chemin de la libération »: Guy Marius Sagna et cie rendent visite aux familles des « détenus politiques » Publié le mercredi 30 aout 2023 | Rewmi

© Autre presse par DR

Guy Marius Sagna

Tweet

Dans le cadre des activités de la plateforme « Chemin de la libération » qui est un mouvement pour la libération des « prisonniers politiques », Guy Marius Sagna et quelques membres de la plateforme ont rendu visite ce lundi aux familles des « détenus politiques » à Mbour. Le député a profité de cette rencontre pour lancer des piques au régime de Macky Sall à qui il accuse d’avoir fait preuve d’une « violence inutile » à l’égard de ces détenus dont il plaide leur libération.

La plateforme « Chemin de la libération » qui est une section du mouvement des forces vives de la nation (F24) ne compte pas baisser les bras pour faire libérer tous les détenus dont leur arrestation est liée à des motifs politiques. En effet, Guy Marius Sagna, l’un des fervents membres de ladite plateforme, effectue depuis plusieurs semaines des visites chez les familles des « détenus politiques » dans le but de s’enquérir de leurs nouvelles mais surtout de les pousser à mieux s’engager davantage dans le combat pour la libération desdits prisonniers. C’est dans cette perspective d’ailleurs que le parlementaire de Yewwi Askan Wi a effectué un déplacement ce lundi dans le département de Mbour en visitant plus d’une quinzaine de familles des « détenus politiques ».



Guy Marius Sagna qui ne rate jamais l’occasion de tirer sur le régime en place révèle que certains détenus ont été victimes de violence « Le gouvernement de Macky Sall a fait preuve d’une très grande violence inutile à l’endroit de certains d’entre eux. Comment peut-on entrer à 03 heures du matin dans la chambre d’innocents pour les arrêter ? Je suis sûre que leurs camarades qui ont été condamnés pour trafic de passeport diplomatique, ou qui ont détourné l’argent de la lutte contre le coronavirus n’ont pas été trouvés chez eux à 03 heures du matin », a-t-il déclaré.





Dans ce sillage, l’activiste indique que les familles des « détenus politiques » vivent avec une « belle endurance » la situation dont le seul responsable est Macky Sall selon lui. Dans ce même ordre d’idées, Guy Marius Sagna félicite les militants et sympathisants de l’ex Pastef basés à Mbour et leur exhorte, dans la foulée, à être présents aux côtés des familles des « prisonniers politiques ».



Le parlementaire issus des rangs de la coalition Yewwi Askan Wi finit par plaider pour la libération d’Ousmane Sonko et des autres détenus qui sont au nombre de 1101 d’après ses dires.



EL HADJI MODY DIOP

Commentaires