Prévisions météo : Pluies et orages annoncés dans le sud du Sénégal Publié le mardi 29 aout 2023



Hivernage : la cause des fortes pluies détectée

Les localités du sud du Sénégal, dont Kédougou, Kolda, Sedhiou, Cap Skirring et Ziguinchor, devraient connaître des conditions météorologiques agitées avec des pluies et des orages prévus dès le début de l'après-midi de ce mardi 29 août 2023 d'après les informations fournies par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim).



Cette alerte météo couvre les prévisions pour les prochaines 24 heures.



Les prévisionnistes annoncent que ces activités pluvio-orageuses vont progressivement s'étendre vers les zones ouest du pays, incluant des villes telles que Dakar, Mbour, Fatick, Diourbel, Louga et Thiès.



Le bulletin météo indique également que d'autres régions du pays seront sous un ciel nuageux à couvert, avec des risques de pluies localisées.



La couverture nuageuse devrait avoir un impact sur les températures ressenties dans tout le pays. En raison de cette couverture nuageuse, les températures maximales journalières devraient se situer dans une fourchette de 35 à 38°C.



L'Anacim souligne que malgré les conditions météorologiques changeantes, les visibilités générales devraient rester bonnes. De plus, les vents dominants seront de secteur Sud-ouest et seront d'intensités faibles à modérées.



