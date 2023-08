Me Massokhna KANE, Invité du GRAND ORAL sur REWMI TV: « Ousmane Sonko est dans un état méconnaissable » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Me Massokhna KANE, Invité du GRAND ORAL sur REWMI TV: « Ousmane Sonko est dans un état méconnaissable » Publié le mardi 29 aout 2023 | Rewmi

© Autre presse par DR

Me Massokhna Kane, Le président de SOS Consommateurs, association consumériste sénégalaise

Tweet

Il est l’un des avocats de Sonko le leader du parti dissous le Pastef. Me Massokhna Kane n’a pas mâché ses mots. Pour lui, Sonko est persécuté. De même, il s’est insurgé contre le ministre du Commerce. Il était l’invité du Grand oral sur Rewmi Tv.

Alors le consumérisme de nos jours, on dirait qu’il ne bouge pas ?



Disons qu’elle bouge dans la discrétion. On travaille mais il n’existe pas de traçabilité car nous n’avons aucune occasion de communiquer avec les populations. Rien qu’à avoir une tranche horaire dans les stations radios pour des questions de santé, de loyers, de scolarité et autre, on vous demande une facture pro-forma alors que quand un journaliste a besoin de nous, on vient. Mais on n’a pas l’occasion de rendre visible ce que nous faisons.



Des difficultés sont constatées face à la hausse des denrées. Comment expliquer cette situation.

Nous n’avons pas de ministre du Commerce depuis la nomination de Fofana. Son chapeau dépasse sa fonction. On a augmenté son budget à 122 milliards; mais lui est plus porte-parole du gouvernement. Il est tout le temps sur le terrain en train de se battre en tant que porte-parole. Il ne fait pas bouger les choses, on regrette l’équipe précédente.



Le ministre du commerce doit intervenir dans tous les secteurs marchands de la consommation de santé, de télécom etc. partout. Il doit être là mais il n’est nulle part. Les prix grimpent. On lui réclame depuis deux ans l’agrément pour les associations de consommateurs d’ester en justice tout producteur de biens et services qui fait quelque chose d’anormal mais rien. On voudrait le faire mais il est incompétent car il nous exige des statuts. C’est une déception car l’Etat ne défend pas les populations, au contraire car l’Etat surtaxe des produits dont le carburant.



On a vu l’électricité avec le Woyofal qui passe au « dissal » ?

La tranche sociale qui est fixée à 150 kw n’est rien du tout, au moins on augmente à 300. Mais avec 10.000 fcfa on vous enlève 1400 fcfa pour la location du compteur. Il existe la taxe communale, la Tva. Vous achetez 10.000, vous vous retrouvez avec 7000 et le reste ce sont des taxes et c’est dégressif. Pour le premier, vous pouvez avoir 80 kwh, mais le reste c’est du vol. La dernière fois c’est le Dg de la Senelec qui est monté au créneau pour le défendre. Les populations rurales aussi paient le prix trois fois plus cher qu’en ville. Les populations s’organisent elles-mêmes mais personne ne les défend.



Pour le loyer quelles sont les solutions pour la régulation à Dakar surtout ?

J’évite d’en parler car je ne m’acharne pas sur Momar Ndao, car sous Iba Der, j’étais contre. Cela n’a pas de sens. Il n’existe aucune régulation judiciaire car il fallait faire fonctionner les instances. Car les bailleurs devaient remettre un décompte de la surface corrigée aux locataires. On a la possibilité de saisir les bureaux de contrôle. Si les services constatent cela et décèlent les anomalies, ils peuvent dresser un procès-verbal. On a créé une commission qui dit avoir reçu des



plaintes mais j’en doute. On connaît la réalité. Leur seul pouvoir est de faire dans la conciliation et que les parties civiles discutent. Alors on dit que des gens ont été formés mais on installe des commissions régionales et départementales. Le budget est colossal et ce sont des milliards. Cette régulation administrative doit se faire aussi en relation avec la direction du domaine. Il y a une régulation qui doit se faire. On attend les résultats car souvent ce sont des demandes d’informaticiens que la commission a reçues pour parler de plaintes. Je suis désolé.



Au Sénégal, le niveau de vie est cher et les occidentaux se plaignent. Pourquoi Dakar fait partie des villes chères ?

Les services de contrôle sont inexistants. Il y a une délinquance économique dans ce pays. Il y avait le contrôle des prix mais de nos jours dans la même rue, vous avez des prix différents dans deux boutiques. Il y a un problème de contrôle de qualité des denrées. Nous avons demandé des volontaires depuis 10 ans. Les 1000 volontaires sont inexistants. Quand on nous dit que chaque association en donne 3. Mais c’est quoi ça? Nous avons refusé de le faire car 3 sur 1000 c’est 0,00. Ils l’ont fait passer par l’intermédiaire d’une autre association.



Crises des importations et autosuffisance alimentaire, on dirait que nous avons une malédiction ?

C’est problématique dans ce pays. Un pays incapable de régler une question d’oignons, alors que ça pourrit aux abords des champs. Mais Il faut une organisation car un pays ne peut pas gérer la production et la conservation aussi. Il faut une mainmise des ministères. Il faut une chaîne. Quand on n’est pas capable de régler un problème pareil dans un pays mais dans quelle filière avons-nous réussi ?.



Dans tous les secteurs il y a un échec à part les palabres avec les chiffres que l’on nous aligne. C’est une catastrophe. Ceux qui n’ont aucune compétence vont diriger. Donc c’est un mal et c’est l’échec. On veut nous faire payer. la Vdn ! Mais on les attend. Ce sont les impôts des populations à qui on demande de payer. Il n’existe que Dieu qui peut nous aider.



Que dire du régime à qui il lui reste 5 mois ?

Je m’abstiens de les noter. Je ne veux pas friser la catastrophe. Un proche du président m’a dit que je suis un opposant. Mais bon comme on nous perçoit comme tel on va le dire.



Vous êtes l’un des avocats de Sonko quelles sont les dernières nouvelles de votre client ?

Vendredi à travers la voix de Aida Mbodj, vous avez eu de ses nouvelles.. C’est catastrophique. Je l’ai vu il y a quatre jours mais tout ce que nous devons faire c’est prier. Il y en qui vont danser demain mais la politique ne vaut pas cela. Les cris de détresse des épouses de Sonko prouvent que ne sont pas des épouses mais des mères de familles désespérées. Ousmane est victime de combines et de montages.



Des avocats ont fait un réquisitoire mais nous allons leur répondre. Ce sont les avocats de Adji Sarr et de Mame Mbaye Niang qui subitement sont devenus des avocats de l’État. Cela renseigne sur une connivence. Ousmane Sonko est un candidat craint et qui est dans le cœur des Sénégalais. On lui fait vivre la misère sachant que ce pouvoir travaille pour lui en lui ouvrant un boulevard. On prie pour qu’il se relève et on va répliquer. On attend que l’État ouvre une enquête. On les attend avec des preuves et on sait d’où viennent ces tueurs. Que Sonko se relève par la grâce de Dieu.



Selon vous est-ce que la liberté provisoire est possible dans ce contexte ?

Juan Branco a été libéré et on lui a payé un billet. On l’a mais dans un avion alors qu’il voulait partir à bord d’une pirogue pour rejoindre la Mauritanie. Sonko est dans un état critique. J’espère que les appels des khalifs généraux seront entendus. Il est seul dans son combat mais il n’est pas suicidaire. Son pronostic vital est sous pression. On s’acharne sur une personne.



Les avocats de l’Etat à l’unanimité ne sont pas d’accord afin qu’on ne le libère pas. Mais l’État se précipite pour se constituer partie civile. Il faut enquêter pour savoir. Qui a donné de l’argent etc.



Alors quel sera votre plan d’action ?

Mais on va le rendre public d’ici peu. Ne soyez pas étonné et on va se réunir et vous saurez notre position. On ne réagit pas comme ça mais le camp d’en face ne se gêne pas. Des avocats membres de l’Apr parlent comme ils veulent et n’arrêtent pas de parler du dossier. C’est un cas.



D’aucuns disent que si Sonko persiste c’est parce qu’il n’a pas accès à sa nourriture qui vient de chez lui ?

Si on vous le dit bon ! Moi je ne peux pas me prononcer. Mais je l’ai entendu. On ne peut le voir vu son état de santé. On a accès à lui mais difficilement. Je l’ai vu en 5 mn mais la situation est indescriptible, il est dans un état de faiblesse où vous ne le reconnaissez pas. Je salue la déclaration de ses épouses qui ont montré la face de Sonko que les gens ne connaissent pas. Mais quand on a entendu ses épouses c’est là que l’on comprend que Sonko est un homme de valeurs. Les leaders qui sont avec lui sont avec lui. Faut-il les sacrifier ? Non il ne faut pas.



Êtes-vous surpris de sa radiation des listes électorales

C’est du théâtre cette radiation. On ne peut pas radier quelqu’un en lui reprochant des choses. L’Etat se précipite. Comment le chef de l’état peut décider alors que Sonko n’est pas condamné et on dissout son parti en disant que depuis deux trois ans ses déclarations sont incendiaires. On verra. C’est du cinéma et ils combattent Sonko. Mais ils sont en train de lui rendre service et travaillent pour lui.



On semble demander aux khalifs de plaider pour son cas. Des intellectuels aussi ?

Des gens de valeurs de toutes les catégories ont écrit. Mais après c’est la polémique. Des gens écrivent pour dire leur pensée et on les attaque. L’Etat répond et parle de groupuscule. Les Pr Serigne Diop et Kader Boye, on leur manque de respect.



Le dossier Sonko est mal géré . C’est où le problème ?

Qui ne dit rien consent. Macky Sall va répondre et en payer le prix. Moi je suis optimiste de nature car je suis croyant, je crois que Sonko est une chance pour ce pays et fédère les meilleurs fils de ce pays. Dieu va entendre nos prières.



L’émigration clandestine est aussi reste un fléau !

Il faudra sortir de leur tête qu’ils peuvent vivre décemment. Mais il faut les fixer aussi à la frontière sénégalaise. Il faut évaluer tous les programmes.



MOMAR CISSE