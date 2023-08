Sénégal: au Pastef, l’heure n’est pas au remplacement du candidat Ousmane Sonko - adakar.com

Sénégal: au Pastef, l'heure n'est pas au remplacement du candidat Ousmane Sonko Publié le mardi 29 aout 2023 | RFI

L’opposant Ousmane Sonko sera-t-il hors jeu pour l’élection 2024 ? Condamné à deux reprises, emprisonné pour de nouveaux motifs et en grève de la faim depuis un mois, le leader de l’opposition est affaibli. Mais son camp reste optimiste et ne veut pas encore évoquer de plan B pour le remplacer dans la course à la présidentielle de février prochain.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



« Nous avons encore des cartes à jouer », c’est ce qu’affirme El Malick Ndiaye, le responsable de la communication de la formation Pastef, dissoute fin juillet. Ses partisans sont toujours derrière Ousmane Sonko et comptent même lancer une « coalition Sonko » après la fête du Magal de Touba, le 4 septembre.