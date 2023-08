L’OR difficile à vendre: Les bijoutiers ont du mal à vendre leur or à un prix raisonnable à la population - adakar.com

L'OR difficile à vendre: Les bijoutiers ont du mal à vendre leur or à un prix raisonnable à la population Publié le mardi 29 aout 2023 | Rewmi

Nombreuses sont les populations qui achètent des bijoux en or mais ne sont pas contents du prix que les vendeurs mettent à leur disposition. Les bijoutiers ont eux même des problème avec le peut de quantité d’or qu’ils ont à des prix irréalistes. Les mines d’or ne sont plus celles qu’il était, il est difficile de s’en procurer maintenant. Beaucoup vendent l’or importé.

Au marché HLM les boutiques à bijoux d’or sont pleines à craquer. Plusieurs gérant de boutique ont donné leur avis, à la bijouterie » Le GALAM » la gérante Khadija Thiam c’est expliquer sur la question , elle tone que : « Nous les bijoux que nous vendons sont tous de l’or importé, les bagues sont à partir de 40 000 mil FCFA, mais les alliances sont à partir de 60 000 mil FCFA, les boucles d’oreilles à partir de 45 000 mil FCFA et les colliers sont à partir de 350 000 mil FCFA. Déjà avec les taxes et impôts à payer et en plus l’or est rare donc le prix ne qu’être coûteux. Nous avons des clients qui viennent de temps à autre pour acheter ou pour échanger, nous sommes là depuis plusieurs années déjà et la clientèle nous fait confiance c’est le plus important pour nous », se confie -t-elle.



Toujours dans cette zone se trouve une boutique à bijoux du nom de » sen or » le gérant de nomme Abdou Diaw qui selon c’est dire c’est un patrimoine familial que sa famille possède depuis des années déjà : « Nous avons cette boutique de vente d’or depuis plusieurs années déjà, à une époque je me souviens que pour avoir un ensemble colliers en or il fallait pas beaucoup d’argent mais malheureusement cette époque est révolu déjà que nous bijoutiers nous avons du mal à vendre pour faire du bénéfice donc la les temps sont difficiles , les clients se font rares mais nous espérons que la situation va s’améliorer », espère notre interlocuteur.





Du côté des clients c’est une tout autre version Awa Seye venue acheter des bijoux pour le mariage de sa petite sœur s’est exprimé sur quelques lignes : « Dans quelques jours ma sœur va se marier donc nous sommes venus lui choisir des bijoux en or pour l’occasion, mais l’or est devenue cher même pour avoir deux parures en or C’est difficile il faut dépenser beaucoup d’argent », c’est plaint cette cliente



FATOU BA