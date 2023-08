L’OIM parle de 63 morts - adakar.com

Interception de candidats à l`immigration clandestine aux larges de Saint-Louis

Saint-Louis, le 25 août 2023- Une centaine de candidats à l`immigration clandestine ont été interceptés par la Marine nationale sénégalaise aux larges des côtes saint-louisiennes. Tweet

On en sait un peu plus sur la pirogue qui avait quitté Fass Boy, le 10 juillet dernier. Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 60 migrants sont présumés avoir perdu la vie à bord de cette pirogue partie des côtes sénégalaises, plus précisément de Fass Boy. C’était au début du mois de juillet et elle a été retrouvée lundi au large du Cap-Vert.



Le nombre de personnes décédées est estimé à 63, celui des survivants étant de 38, dont quatre enfants de 12 à 16 ans, a confié à l'Agence France-Presse (AFP) une porte-parole de l'OIM, Safa Msehli.



En dehors des 38 rescapés, les secours ont retrouvé les dépouilles de sept personnes décédées, a précisé la porte-parole. Selon les témoignages des rescapés cités par le ministère sénégalais des Affaires étrangères et d'autres sources, l'embarcation avait quitté la localité de Fass Boy (Ouest), sur la côte sénégalaise, le 10 juillet, avec 101 passagers à son bord.



Ainsi, a-t-elle poursuivi, 56 personnes sont portées disparues. "Généralement, quand les gens sont portés disparus à la suite d'un naufrage, ils sont présumés décédés", a-t-elle indiqué.



D’après la police de l'archipel, l'embarcation a été repérée lundi dans l'Atlantique, à environ 150 milles nautiques (277 km) de l'île capverdienne de Sal par un navire de pêche espagnol qui a alerté les autorités capverdiennes, distante d'environ 600 km des côtes sénégalaises.



Pour rappel, dans une annonce du 15 août 2023, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur (MAESE) a fait savoir qu'une pirogue transportant des migrants sénégalais a été secourue au large des côtes capverdiennes.



‘’Le sauvetage a eu lieu aujourd'hui, impliquant une embarcation qui aurait quitté la localité de Fass Boy, située dans la région de Thiès, le 10 juillet dernier. À bord de la pirogue se trouvaient 101 passagers. Parmi les rescapés au nombre de 38, on dénombre un individu originaire de la Guinée-Bissau", lit-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.



Selon nos sources, une équipe du Sénégal est partie sur les lieux pour constater de visu les dégâts, mais aussi pour prendre langue avec les autorités capverdiennes, histoire d’organiser le rapatriement le plus rapidement possible. Les survivants sont actuellement pris en charge sur l'île de Sal. Le MAESE a pris contact avec les autorités compétentes du Cap-Vert pour mettre en place les mesures nécessaires en vue du rapatriement rapide des migrants sénégalais’’, ajoute-t-on dans la note.