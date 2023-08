Magal Touba: La Sen Eau va déployer une quinzaine de camions citernes pour faire face à la demande - adakar.com

Magal Touba: La Sen Eau va déployer une quinzaine de camions citernes pour faire face à la demande Publié le lundi 28 aout 2023

Délégation de la Sen Eau reçue par le Khalife des mourides

A une semaine de la célébration de la 129e édition du Grand Magal de Touba, une délégation de la société concessionnaire de de gestion de l'eau, la Sen Eau a rendu une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Conduite par le directeur général, la délégation de la Sen Eau , reçue le jeudi 24 août 2023 à Touba, a exprimé à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké les félicitations de ses collaborateurs ainsi que la solidarité de l’entreprise.



Au Khalife général des Mourides, le direction générale de la Sen Eau a annoncé le déploiement d'une quinzaine de camions citernes pour renforcer le dispositif de distribution afin de faire face à la demande en eau de la cité religieuse.



La Sénégalaise des Eaux a tenu à renouveler son engagement aux côtés de la communauté mouride pour la réussite de ce grand évènement religieux que constitue le Magal.



Au Khalife général des Mourides, le directeur général de la Sen Eau, société dont Touba ne fait pas partie de son périmètre affermé, a confirmé un accompagnement au comité d’organisation et aux autorités pour une bonne desserte en eau potable des pèlerins.



Les équipes de la Sen Eau sont déjà présentes à Touba pour effectuer des recherches et réparations de fuites pour que l’eau produite puisse être disponible pour les consommateurs.



Le Magal de Touba va se tenir le lundi 4 septembre 2023. L'événement célèbre le départ en exil au Gabon du fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba.





Makhtar C.