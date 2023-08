Appel à la Libération Immédiate de Maimouna DIEYE, Coordinatrice Nationale du MOJIP - adakar.com

Dans un communiqué émis en date de ce lundi 28 août 2023, le Mouvement pour Jiguénou Pastef (MOJIP) a lancé un appel pressant pour la libération immédiate de Maimouna DIEYE, Coordinatrice Nationale du mouvement et également Maire.







Le MOJIP a pris cette mesure drastique en raison de la « préoccupante » situation de santé de DIEYE.



Le communiqué indique que « l'état de santé de Maimouna DIEYE s'est gravement dégradé du fait de son incarcération » et qu’elle a été conduite « en urgence à l'hôpital pour subir une intervention médicale dont l'issue reste incertaine, d'après les avis médicaux » lançant ainsi un appel à l'attention tant nationale qu'internationale.







Toujours selon le communiqué, son état de santé est complexe, étant donné sa lutte contre plusieurs maladies chroniques graves qui ne sont pas compatibles avec les conditions de détention carcérale.



De manière alarmante, une nouvelle maladie, jusqu'alors non identifiée dans son dossier médical, a fait surface il y a une semaine. Cette maladie inattendue a provoqué une paralysie de sa jambe gauche, rendant son état encore plus précaire.



Le MOJIP, soucieux du sort de Maimouna DIEYE, demande instamment aux autorités compétentes de répondre à cet appel en libérant la Coordinatrice Nationale du mouvement.



Cette action est perçue comme étant cruciale pour éviter toute détérioration supplémentaire de sa santé et pour empêcher une tragédie inutile.



