Armement Militaire: La Gendarmerie nationale va se renforcer avec des drones via un partenariat Sino-Sénégalais de 28 milliards

La gendarmerie nationale sénégalaise va bientôt renforcer son arsenal d’armes avec des drones de type hélices Golden Eagle CR500, à travers un partenariat de près de 28 Milliards avec le groupe chinois Norinco, informe Press Afrik.



Ce choix d’intégrer les drones dans son plan d’action militaire s’inscrit dans le cadre d’effectuer des états de lieu lors des missions de reconnaissance et éventuelle d’attaque terroriste. Ce partenariat de fourniture entre les deux entités s’élèverait à 40 millions de dollars soit près de 28 milliards de FCFA et les phases du processus d’acquisition seraient presque à terme.



Le CR500 a des hélices doubles montées coaxiales et se caractérise par une capacité de transporter une charge utile importante, a une longue endurance même à pleine charge et une structure compacte qui peut être facilement stockée et transportée.

Il peut être utilisé pour la livraison de fret, et peut également résister aux vents forts, transporter différents types de nacelles électro-optiques et de charges utiles.



Quant à l’entreprise Norinco, déjà implanté au Sénégal, elle souhaite s’implanter sur le continent africain afin d’être l’hub majeur dans la fourniture des drones aux pays africains.



