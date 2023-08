Présidentielle 2024 : Le juge Dème se lance dans la course et promet « une réforme radicale de la justice… » - adakar.com

Présidentielle 2024 : Le juge Dème se lance dans la course et promet « une réforme radicale de la justice… » Publié le lundi 28 aout 2023

© aDakar.com par DR

Le juge Ibrahima Hamidou Dème

Ibrahima Hamidou Dème se lance dans la course à la présidentielle de 2024. Le président du parti Etic (Ensemble pour le travail, l’intégrité et la citoyenneté) en a fait part ce dimanche, à Thiès, face à la presse.



Le juge Dème qui affirme avoir une grande ambition pour la reconstruction et la modernisation du Sénégal, estime qu’aucun Sénégalais, « où qu’il puisse se trouver et quelle que soit sa condition, ne doit être laissé en rade« .



Bon fonctionnement et de l’équilibre des institutions…



Ainsi, pour le candidat déclaré à la présidentielle de 2024, « le slogan ‘Sénégal pour tous’ doit enfin devenir une réalité… Je me sens prêt, avec les Sénégalais, à relever les défis qui nous interpellent aujourd’hui. Nous allons ensemble opérer les ruptures vertueuses qu’attend et que mérite notre pays. En effet, c’est une réforme en profondeur dont notre gouvernance a besoin. Vertueuse, innovante, inclusive, participative, écologique plus sociale et plus solidaire. Avec un président ayant une nouvelle conception de son rôle : dynamique, innovateur, protecteur, rassembleur, qui va réconcilier les Sénégalais et les unir dans la justice. Un président garant du bon fonctionnement et de l’équilibre des institutions. Un président au-dessus des clivages, qui soit à l’écoute de tous et au service de tous. Parce que les Sénégalais ont besoin de retrouver un pays plus uni, plus fraternel, plus solidaire, plus juste et plus moral« .



Réforme « radicale » de la justice…



« Nous devons, ensemble, davantage méditer et mettre en œuvre notre devise nationale… qui traduit notre commun vouloir de vie commune, notre volonté d’unité pour réussir ensemble la construction nationale… Je suis persuadé que si nous conjuguons nos idées et nos énergies, nous allons donner au Sénégal un visage nouveau… Je m’engage à poursuivre le rapport direct que nous avons engagé avec les populations, pour finaliser le projet de mandature que nous allons construire ensemble. Un projet qui sera largement inspiré par les conclusions des assises nationales qui restent plus que jamais d’actualité, sera axé d’abord sur une réforme en profondeur de la gouvernance politique, institutionnelle, économique et sociale. Mais surtout, une réforme radicale de la justice sans laquelle, il n’y aura pas de paix, ni de démocratie, ni de développement« , promet-il.