Projet Pastef : « Le programme intéresse aussi les Africains », Dr Dialo Diop

Ousmane Sonko, leader de PASTEF

Dr Dialo Diop, invité dimanche de l'émission Objection sur Sud Fm, internationalise en Afrique le Projet du parti Pastef-Les patriotes dissous.





Le Projet Pastef, après ses ramifications au Sénégal, s’internationalise à la lumière des objectifs assignés par ses promoteurs dont Ousmane Sonko. C’est du moins ce que semble dire Dr Diallo Diop, théorisant ce programme qui intéresse de plus en plus les Africains.



Selon le vice-président chargé du Panafricanisme et des questions mémorielles au parti Pastef-Les Patriotes, « Le Projet Pastef, c’est un projet souverainiste, c’est un projet démocratique, c’est un projet panafricaniste. D’ailleurs, nous allons présenter notre programme pendant la campagne électorale Présidentielle.



Nous allons le détailler, le décliner, de manière intelligible pour nos citoyens.



Et apparemment, ce que nous faisons dans la colonie sénégalaise intéresse les autres Africains, nous le déploierons au niveau de nos compatriotes africains. Ils verront vite que nous parlons de la même chose ».