Foot : le Jaraaf domine le Stade de Mbour en finale de la Coupe du Sénégal Publié le lundi 28 aout 2023

Le club de la Médina (commune de Dakar) l’a emporté sur le score de deux buts à un grâce à un doublé de son latéral gauche Mohamed Wélé.



Ce dimanche 27 août 2023, le stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, à la périphérie de la capitale, a accueilli sa toute première finale de Coupe du Sénégal. Pour l’occasion, même si les 50.000 places de l’enceinte sportive n’étaient pas occupées, les amateurs du foot local ont fait le déplacement en masse.



Tout s’est joué en première période dans cette finale. Sur un corner frappé par Pape Mboup, Mohamed Wélé, bien démarqué au second poteau, catapulte de la tête le ballon au fond des filets (14’, 1-0). Devant le parcage des supporters du Jaraaf, le défenseur a bien profité de la sortie complètement ratée d’Hally Guèye, le gardien adverse.



Le Stade de Mbour, sur une attaque placée rondement menée, égalise par l’intermédiaire de Mamadou Sarr (35’, 1-1), à la réception d’un centre en retrait dans la surface de réparation d’Amara Ndiaye.



Touché par la grâce, à l’image d’un Zinédine Zidane en finale du Mondial 1998, Wélé récidive. Pape Mboup, encore lui, trouve la tête du latéral gauche lancé comme une fusée (46’, 2-1). Le joueur du Jaraaf coupe parfaitement la trajectoire du corner au nez et à la barbe du portier Hally Guèye. La pause intervient sur ce score.



Au retour des vestiaires, le Stade de Mbour multiplie les initiatives pour effacer l’ardoise. En vain ! Les Stadistes ne se procurent pratiquement pas d’occasions nettes. La défense du Jaraaf tient le choc jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Le club de la Médina s’offre ainsi la 16e Coupe du Sénégal de son histoire. Un record absolu dans la compétition qui en était à sa 62e édition.



« Nous nous sommes dits qu’il fallait tout faire pour remporter ce trophée après avoir perdu le championnat », a déclaré l’ancien international sénégalais Cheikh Sidy Ba, directeur sportif du Jaraaf de Dakar, juste avant la remise du trophée, des médailles et distinctions individuelles. Sans surprise, Mohamed Wélé est désigné homme du match. Son coéquipier Abdoulaye Diakhaté, meilleur gardien.



