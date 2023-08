Contrôle des véhicules civils des personnels des Armées : La gendarmerie en action - adakar.com

Dans une note de service publiée ce jeudi, la Gendarmerie nationale annonce des mesures fortes contre la conduite des véhicules civils sans papiers par les personnels militaires dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation . L’ordre a été donné aux personnels préposés au service de police de la route d’immobiliser «tout véhicule conduit par un militaire de tout grade qui ne soit pas en règle, sur lequel est posée une casquette militaire out tout autre objet distinctif par lequel le propriétaire cherche à montrer son appartenance aux Armées dans le but de se soustraire aux contrôles».



Dans la circulation à Dakar, ils font partie du décor : les voitures avec des casquettes d’hommes de tenue posées au-dessus du tableau de bord. Ce qui constituerait une méthode pour se soustraire aux contrôles routiers. Mais, l’Etat-major général des Armées a décidé de mettre de l’ordre dans la conduite des véhicules civils sans papiers par les personnels militaires. Ce 22 août, le Commandant de la Gendarmerie territoriale, le Général de brigade Daouda Diop, a publié une note de service pour rappeler qu’une mesure a été prise en ce sens : «Dans le cadre de la lutte contre la recrudescence des accidents routiers, le Haut commandant de la gendarmerie a, dans la note (…), pris ces mesures énergiques de sanctionner la conduite de véhicules civils sans papiers par le personnel militaire. Cependant, force est de constater que cette pratique répréhensible perdure du côté des personnels des Armées.» Cette nouvelle mesure est juste un rappel, car des correspondances similaires ont été produites, pour arrêter la circulation de ces véhicules, les 7 mai et 11 août derniers. Aujourd’hui, les autorités militaires sont décidées à bannir ces pratiques dans leurs rangs. «Pour mettre fin à cela, le chef d’Etat-major général des Armées a, dans la deuxième correspondance citée en référence, sollicité le Haut commandant de la gendarmerie pour une application rigoureuse des textes vis-à-vis des personnels militaires», note le Commandant de la Gendarmerie territoriale. Que faire ?

«C’est pourquoi j’engage tous les commandants de légion à instruire les personnels préposés au service de police de la route d’immobiliser tout véhicule conduit par un militaire de tout grade qui ne soit pas en règle, sur lequel est posée une casquette militaire out tout autre objet distinctif par lequel le propriétaire cherche à montrer son appartenance aux Armées dans le but de se soustraire aux contrôles», prévient-on. La vis va être davantage serrée. Car il faudra prendre contact avec le directeur de la Prévention et de la sécurité des Armées pour le personnel militaire contrevenant. Et le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale est dans une logique de fermeté pour l’application de la mesure, qui ne favorisera aucun passe-droit. «Tout gendarme qui, en service de circulation routière, aura fait preuve de mutisme, de légèreté ou de complaisance, malgré les injonctions du commandement, sera sévèrement puni. Le Général de brigade, Commandant de la Gendarmerie territoriale attache du prix à l’exécution de cette note qui rentre dans le cadre de la lutte contre les accidents routiers», avance la Gendarmerie nationale.

