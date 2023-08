Banjul : Départs des colons de la CDC - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Banjul : Départs des colons de la CDC Publié le lundi 28 aout 2023 | setal

© Autre presse par dr

Banjul : Départs des colons de la CDC

Tweet

Elhadji Mamadou DIAO, Directeur général de la CDC a présidé, ce samedi à Banjul, la fête de clôture de la colonie de vacances organisée au profit des enfants des collaborateurs l’institution. Pas moins de soixante-quinze enfants ont séjourner pendant deux semaines en Gambie sous la direction de l’agence internationale de vacances (AIVLT). Le DG de la CD a adressé ses félicitations aux encadreurs à la suite des brillantes prestations intellectuelles et culturelles faites par les colons. Les colons, par le biais de leur porte-parole, ont tenu à remercier vivement le Directeur Général de CDC qui n’a pas lésiné sur les moyens pour leurs offrir un séjour de haute facture dans un cadre des plus luxueux. Revenant sur thème choisie, « collectivités éducatives et nouvelle approche de la citoyenneté numérique », le DG de la CDC a rappelé aux colons la nécessité de mettre en œuvre dans leur vie de tous jours les enseignements et recommandations issus de ce séjour. Selon lui, il ne doute point que nos valeureux colons vont mieux comprendre l’importance des nouvelles technologies, mais aussi leurs effets néfastes. Le Directeur Général de la DG, en clôturant son propos, a tenu, après avoir vivement remercier, l’agence AIVLT pour la bonne gestion du groupe, à promettre aux colons l’organisation l‘année prochaine d’une colonie au Maroc, non sans exiger de bons résultats scolaires pour ceux qui veulent y aller. La cérémonie a aussi été marquée par la belle prestation de l’artiste international Djaliba Kouaté.