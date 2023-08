Sénégal: reboisement en Casamance avec 50 000 palmiers à huile - adakar.com

Sénégal: reboisement en Casamance avec 50 000 palmiers à huile Publié le dimanche 27 aout 2023 | RFI

Au Sénégal, une opération de reboisement s'achève dans 1 500 villages des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, en Casamance.



En un mois et demi, 43 000 arbres ont été plantés sur les 50 000 programmés. Il s'agit de palmiers à huile pour l'alimentation locale, comme l’explique, à RFI, Haidar El Ali, ancien ministre sénégalais de l'Environnement et animateur de ce projet.