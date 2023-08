SENEGAL-ECONOMIE-DEVELOPOMENT / »17 Soudou Baba » : une initiative de projets de développement finalement »tombée à l’eau » (membre) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société SENEGAL-ECONOMIE-DEVELOPOMENT / »17 Soudou Baba » : une initiative de projets de développement finalement »tombée à l’eau » (membre) Publié le dimanche 27 aout 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Tweet

Ourossogui – Une initiative de développement réunissant des millions de Peuls du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, des deux Guinée et de la diaspora dénommé »17 Soudou Baba » est »tombée à l’eau » à cause d’une mauvaise gestion des fonds, selon un des membres fondateurs, El Hadji Seydou Nourou Mbaye.



»Nous avions tous trouvé l’idée de réunir tous les peuls très géniale, mais à l’arrivée, le projet est finalement tombé à l’eau à cause d’une mauvaise gestion. Depuis sept ans, il n’y a jamais eu de réunion, encore moins d’assemblée générale ou de bilan financier », a-t-il déclaré.



Intervenant au cours d’une rencontre des membres de »17 Soudou Baba » tenue à Ourossogui dans le but de remettre de l’ordre au sein de l’association, M. Mbaye a soutenu qu’au départ, plusieurs projets de développement avaient été prévus suite à des cotisations s’élevant à 200 millions de francs CFA .

Il a signalé que le projet devait concerner le transport avec plus de 100 bus desservant le Sénégal, la Mauritanie et le Mali, l’agriculture, l’élevage, l’emploi des jeunes et la communication, notamment une chaîne de télévision et de radio.



Plusieurs cadres du Sénégal et de la Mauritanie étaient membres de cette association dont l’ancien directeur général des Douanes, Oumar Samba Diallo.



AT/ADC