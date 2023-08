Double nationalité de Karim : Doudou Wade, son oncle, dit tout ! - adakar.com

News Politique Article Politique Double nationalité de Karim : Doudou Wade, son oncle, dit tout ! Publié le dimanche 27 aout 2023 | Senego

Le procès Karim Wade a canalisé l`attention du public pendant plusieurs semaines.

Karim Wade est une personnalité politique sénégalaise et fils de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Au cours de sa carrière politique, Karim Wade a été impliqué dans une polémique concernant sa double nationalité, notamment la nationalité sénégalaise et française. Me Moussa Diop, candidat déclaré à la prochaine joute présidentielle, relance cette polémique, mais Doudou Wade, oncle de Karim et ancien parlementaire, apporte des précision de tailles face à une telle assertion.



La question de la double nationalité de Karim Wade risque de susciter un vif débat au Sénégal surtout dans ce contexte préélectoral. Me Moussa Diop, se prononçant lors d’une émission dans un organe de presse de la place, a estimé que Karim Wade détient une nationalité française à côté de celle du Sénégal incompatible avec sa position politique et son ambition de devenir président du Sénégal. Ils affirmaient, en substance, que sa loyauté envers le pays pouvait être remise en question en raison de sa double nationalité.



Pour défendre son candidat afin de lever toute équivoque, Doudou Wade, ancien président du Groupe parlementaire Liberté et Démocratie parle d’erreur de la part de l’avocat, ancien patron du Dakar Dem Dikk et président du parti AG JOTNA. Pour Doudou Wade, ce dernier s’est trompé lourdement. Il se prononçait sur les ondes de la Rfm.



« Me Moussa Diop est juriste. Il se dit avocat. Je ne pense pas qu’il soit un avocat des frontières. Il sait que Karim Wade est binational. Il est venu avec ces deux attributs au moment de sa naissance : père sénégalais et mère française », a précisé Doudou Wade.



Pour rappel, en 2012, Karim Wade a été arrêté et accusé de corruption et d’enrichissement illicite et perdra beaucoup de ses droits civiques. Aujourd’hui, après une revue des textes, le fils de l’ancien Président Abdoulaye Wade retrouve son nom dans le fichier électoral et peut prétendre à une candidature à l’élection Présidentielle de 2024.