Dieuppeul Derklé: La Mosquée de la Cité Marine fermée suite à un conflit de Gestion - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Dieuppeul Derklé: La Mosquée de la Cité Marine fermée suite à un conflit de Gestion Publié le dimanche 27 aout 2023 | Senego

© aDakar.com par PMD

Le chef de l`État effectue la prière du vendredi à la Grande mosquée de Sédhiou

Sédhiou, le 3 mars 2023 - Le Chef de l’État Macky SALL a effectué la prière du vendredi à la Grande mosquée de Sédhiou, en marge de la tournée économique. Tweet

C’était chaud dimanche dernier à la Cité Marine à l’occasion de l’assemblée générale organisée par les jeunes dudit quartier pour la gestion de leur mosquée. Ces derniers se sont opposés à A. Guéye, l’imam et gestionnaire solitaire de la mosquée locale.



Selon dakartv.info, depuis plus de cinq ans, A. Guéye a tenu les rênes de la mosquée en tant qu’Imam, trésorier et organisateur exclusif. Cependant, selon les intervenants , ce contrôle absolu a suscité des critiques et des inquiétudes parmi les fidèles. Les jeunes du quartier estiment que sa gestion solitaire a empêché une répartition équitable des responsabilités et des décisions au sein de la communauté musulmane.



C’est ainsi qu’il a été décidé au cours de ladite rencontre supervisée par D. Diallo que A. Guéye ne dirigera plus les prières à la mosquée, même au prix de sa fermeture. Un moment tendu s’est produit lorsque D. Diallo, président de séance, a demandé à A. Guéye de diriger la prière de Tisbar. Cette requête a provoqué une altercation, marquant le point de rupture entre les partisans de changement et le statu quo.



Suite à l’incident, informe dakartv.info, le commissaire de police de Dieuppeul a été informé de la situation. Il a rapidement saisi le sous-préfet de Grand Dakar qui a réagi en ordonnant la fermeture immédiate de la mosquée et en apposant des scellés, en attendant qu’une solution appropriée soit trouvée pour résoudre ce conflit de gestion.